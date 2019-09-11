Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Политика Геннадий Зайцев: пусть люди знают, что если придется, то «Альфа» их спасет Прославленный командир легендарного антитеррористического подразделения — группы "А", широко известной как "Альфа", генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев в среду отмечает 85-летие.

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Политика Эксперты нашли экстремизм в призывах Егора Жукова «бороться, чтобы Россия стала свободной» В одном из видео, в котором Жуков размышлял об итогах митинга 7 октября 2017 года, эксперты увидели призыв бороться любым способом, «что включает в себя и действия насильственного характера, в частности, насильственный захват власти, вооруженный мятеж».

Кино Десятилетняя актриса покорила сердца в роли Жанны д’Арк Роль Жанны д’Арк в байопике играет десятилетняя актриса Лиз Лепла-Прюдом. Игра юной артистки покорила сердца зрителей.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Происшествия В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика «Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.

Происшествия Суд оштрафовал депутата Народного хурала Бурятии за акцию в Улан-Удэ В Улан-Удэ Советский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова за нарушение порядка проведения уличной акции (ч.5 ст.20.2 КоАП), сообщил его адвокат Сергей Федоров.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Шоу-бизнес Татьяну Африкантову срочно госпитализировали с поляны «Дома-2» Африкантову госпитализировали прямо с поляны проекта, о чем она лично сообщила подписчикам.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Политика Новак заявил о готовности России к переговорам по газу с Украиной и ЕК Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.

Политика Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала подросшую красавицу-внучку «Всего 7 лет, а уже видно какая красавица растет», - написала Пугачева в своем «Инстаграм».

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Политика Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.