На открытии торгов во вторник, 10 сентября, рубль растёт к доллару и евро.

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 10 сентября

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