Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Шоу-бизнес Любовница Шаляпина сделала тест ДНК на отцовство Чтобы доказать отцовство Прохора, женщина сделала тест ДНК, который подтвердил отцовство Шаляпина с достоверностью 99, 9 %. Однако специалисты поставили под сомнение результаты исследования .

Здоровье США планируют ограничить продажу вейпов Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).

Политика Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Происшествия Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Политика Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Политика Британский генерал заявил об угрозе нового соперничества с Россией Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую игру», поэтому необходимо перевести чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы.

Политика Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.

Армия и оружие В Британии назвали самое грозное оружие России Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Армия и оружие Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.

Авто Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Политика В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Политика МИД Эстонии назвал невозможной отмену безвизового режима для украинцев Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что для граждан Украины не будет проведена отмена безвизового режима.

Политика Меркель больше не считает США защитником Европы США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка» Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.