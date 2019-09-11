Финансы
ТАССКурсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:02, Вашингтон
Происшествия
На Украине взорвались военные склады
Lenta.ru 06:30
Здоровье
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Происшествия
Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе
Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
ТАСС 07:58
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие
Американские СМИ оценили возможности российской винтовки ВСС
Политическая Экспертиза вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников
Госдума в среду приняла в первом чтении поправки в законодательство, которые касаются предотвращения использования беспилотных воздушных судов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры.
Интерфакс 08:43
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Здоровье
Мужчины гораздо чаще болеют гемофилией
Исследование показало, что представители сильного пола заболевают гемофилией в три раза чаще, чем это было принято считать ранее.
MedikForum.ru 08:25
Происшествия
Сбой произошел в системе бесконтактной оплаты проезда в метро Москвы
На нескольких станциях Московского метрополитена произошел сбой в системе бесконтактной оплаты проезда на турникетах.
Коммерсантъ 04:43
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Путешествия
Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Политика
Болгария запретила въезд главе совета директоров канала «Царьград»
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву в связи с расследованием дела о шпионаже, заявил главный прокурор республики Сотир Цацаров, передает ТАСС.
Rambler News Service 08:31
Спорт
IBU снял временное отстранение с девяти биатлонистов из Казахстана
Международный союз биатлонистов (IBU) снял временное отстранение девяти казахстанских спортсменов.
Матч ТВ 06:53
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Хоккей
«Трактор» обыграл «Адмирал» после поражения
Челябинский «Трактор» одержал третью победу в четвертом матче дальневосточного выезда.
МедиаЗавод 08:08
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Происшествия
У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми
МиГ-31БМ сел на аэродром базирования Перми после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Российская газета 05:03
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Технологии
McDonald`s покупает разработчика голосовых технологий Apprente
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Экономика
Гонконгская биржа предложила Лондонской фондовой бирже слияние
Один из крупнейших в мире финансовых холдингов Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) предложил оператору Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объединиться, говорится в сообщении HKEx.
Ведомости 05:51