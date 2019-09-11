На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,43 рубля.

с чего всё началось

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL «Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Экономика Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует рост зарубежных поставок.

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Политика Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.

Авто Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.

Авто Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Шоу-бизнес «Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Общество В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.

Политика Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Космос Робота Федора больше не отправят в космос Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.

Общество Россиянин сбежал из Германии, чтобы спасти сына от мигрантов Россиянин, проживший три года в Германии, был вынужден вернуться на родину из-за того, что над его сыном в немецких школах издевались мигранты.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.

Политика Трамп посоветовал Ирану забыть об обогащении урана Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует забыть о своем желании производить обогащение урана.

Футбол Роман Бабаев: «Еременко находился в неуравновешенном состоянии и не смог принять правильное решение» Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, почему полузащитник Роман Еременко после истечения срока дисквалификации не вернулся в армейский клуб.

Армия и оружие CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.

Футбол Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии» Новым наставником команды стал Альберт Селадес. Ранее сообщалось, что Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии».