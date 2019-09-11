Финансы

ТАССТАССКурсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Рубль растёт к евро

На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,43 рубля.
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