Финансы
ТАССКурсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,43 рубля.RT на русском03:03
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
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