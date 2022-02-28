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Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторического максимума

Курсы доллара и евро к российскому рублю в ходе торгов рынке Forex достигли исторического максимума, сообщает агентство Bloomberg.
Аргументы и Факты
Курсы евро
 и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума, свидетельствуют данные Bloomberg.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Начало торгов на Московской бирже перенесли на 10:00 по московскому времени в соответствии с решением Центробанка.
Дождь
ЦБ России временно запретил брокерам производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках до отмены предписания.
RT на русском

Подробнее о событии

Bloomberg: Курс доллара и евро достиг исторического максимума на рынке Forex
Комсомольская правда23:41
Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторического максимума
Аргументы и Факты23:30
Курсы доллара и евро достигли исторического максимума после объявления ЕС о санкциях против Центробанка России
БИЗНЕС Online23:05
Курс доллара на Forex достиг исторического максимума
Говорит Москва23:19
Курсы доллара и евро к рублю достигли исторических максимумов
Профиль23:13
Курсы евро и доллара на торгах выросли до исторического максимума
Дождь23:26
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Bloomberg: доллар и евро торгуются на рынке Forex, достигая 113,5 и 127 рублей
Lenta.ru22:58

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