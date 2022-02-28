Аргументы и ФактыКурсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторического максимумаКурсы доллара и евро к российскому рублю в ходе торгов рынке Forex достигли исторического максимума, сообщает агентство Bloomberg.Аргументы и ФактыКурсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума, свидетельствуют данные Bloomberg.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентНачало торгов на Московской бирже перенесли на 10:00 по московскому времени в соответствии с решением Центробанка.ДождьЦБ России временно запретил брокерам производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках до отмены предписания.RT на русскомЧитать далееСвернутьПрофильПрофильNeva.TodayЧита.РуКомсомольская правдаПодробнее о событииBloomberg: Курс доллара и евро достиг исторического максимума на рынке ForexКомсомольская правда23:41Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторического максимумаАргументы и Факты23:30Курсы доллара и евро достигли исторического максимума после объявления ЕС о санкциях против Центробанка РоссииБИЗНЕС Online23:05Курс доллара на Forex достиг исторического максимумаГоворит Москва23:19Курсы доллара и евро к рублю достигли исторических максимумовПрофиль23:13Курсы евро и доллара на торгах выросли до исторического максимумаДождь23:26Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентBloomberg: доллар и евро торгуются на рынке Forex, достигая 113,5 и 127 рублейLenta.ru22:58Показать ещёОценить120Поделиться