«Пока сложно строить точные прогнозы, но в ближайшее время курс ещё может дойти до отметки 50 рублей за доллар. Однако на долгосрочном горизонте сильная национальная валюта невыгодна для ориентированной на экспорт экономики», — подчеркнул Максим Шеин.