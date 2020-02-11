Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль растет к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 10 февраля, российская национальная валюта показывает рост по отношению к доллару и евро. Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля.
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Рубль начал торги на Московской бирже гэпом вверх

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Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти и укрепления валют ЕМ

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Рубль ускоряется на фоне торможения коронавирусной вспышки

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Доллар достиг максимума с февраля 2016 года и стоит уже 2,19 рубля. Чего ждать дальше?

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В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
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В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
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Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой

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Прибывшей из Китая жительнице Петербурга грозит административный штраф за то, что она самостоятельно покинула инфекционную больницу, где должна была в течение двух недель проходить карантин по коронавирусу, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 08:34
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Интерфакс вчера в 07:48
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Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.
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СМИ назвали причину столкновения катеров в Таиланде

Тайские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло в результате превышения скорости, передает kp.ru.
Газета.Ru 08:35
Армия и оружие

Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД

Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос.
RT на русском 07:27
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко побывал в областной больнице и роддоме

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Свободная Пресса вчера в 07:21
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Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

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Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
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Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
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По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
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Успехи певицы по сжиганию лишних калорий замечают уже давно, но на афтепати премии «Оскар» девушка оказалась просто неузнаваемой.
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Полиция проверит сообщение о «выгуливании» девушки в Нижнем Новгороде

Полиция проводит проверку после появления в интернете ролика, в котором нижегородский блогер "выгуливает" на поводке по торговому центру девушку в нижнем белье и БДСМ-маске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
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В России пенсионерам повысили доплату за возраст

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Голодец станет зампредом правления Сбербанка

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Украденный в детстве отцом россиянин нашел мать через 20 лет

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В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле

Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Газета.Ru 03:50
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Новый план достройки «Северного потока-2» опровергли

Оператор «Северного потока-2», проектная компания Nord Stream 2, опроверг информацию о появлении нового плана достройки газопровода.
Lenta.ru 07:58
Общество

Производитель прокомментировал взрыв докторской колбасы

Производитель колбасы, которая взорвалась на кухне жительницы Тулы, объяснил, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности.
Lenta.ru 07:23
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