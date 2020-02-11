На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 10 февраля, российская национальная валюта показывает рост по отношению к доллару и евро. Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля.

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

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