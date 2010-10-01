Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 февраля.
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Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов

Телеканал 360°03:52

Курсы доллара и евро продолжают расти

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Рубль в паре с долларом консолидируется под отметкой 64

Инвест-Форсайт06:24
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:42, Ашберн

Доллар достиг максимума с февраля 2016 года и стоит уже 2,19 рубля. Чего ждать дальше?

КП - Беларусь06:37
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество

Написавший на Водонаеву заявление мужчина потребовал извинений

Газета.Ru 08:34
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
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Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
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Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 01:44
Биатлон

Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым

News.ru 18:36
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Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

РИА Новости 17:10
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известия вчера в 23:12
Экономика

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Российская газета 08:57
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
РИА Новости 15:38
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online 05:33
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных

Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
РБК 07:14
Политика

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:08
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Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM 06:41
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина подхватила в самолете неизвестный вирус

Модель Оксана Воеводина рассказала о последствиях недавнего полета в самолете.
Актуальные Новости 09:49
Армия и оружие

Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Lenta.ru 04:08
Армия и оружие

Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы

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Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

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Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
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Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме

В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.
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Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА

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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

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Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
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Шоу-бизнес

Экс-стилист Пугачевой назвал жену Евгения Петросяна «чучелом»

Стилист Джордж Ровалс, работавший со многими мировыми звездами, вынес свой «модный приговор» Татьяне Брухуновой, молодой жене юмориста Евгения Петросяна.
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Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным

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Филиппины расторгли военное соглашение с США

Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
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Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

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Певица МакSим может окончательно уйти со сцены

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ЦСКА предложил 4 миллиона евро за Кака

Евро-футбол.ру вчера в 14:13
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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