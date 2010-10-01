Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 февраля.

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Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

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Политика США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

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