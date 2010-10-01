Финансы
Пенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Экономика
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Политика
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина подхватила в самолете неизвестный вирус
Модель Оксана Воеводина рассказала о последствиях недавнего полета в самолете.
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Происшествия
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Теннис
Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме
В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Шоу-бизнес
Экс-стилист Пугачевой назвал жену Евгения Петросяна «чучелом»
Стилист Джордж Ровалс, работавший со многими мировыми звездами, вынес свой «модный приговор» Татьяне Брухуновой, молодой жене юмориста Евгения Петросяна.
Политика
Филиппины расторгли военное соглашение с США
Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
Футбол
ЦСКА предложил 4 миллиона евро за Кака
Политика
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.