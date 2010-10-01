Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 февраля.

Здоровье Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Гаджеты Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10 Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.

Общество В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Общество Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.

Политика Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Общество Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.

Здоровье В челябинских школах продлили карантин Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.

Единоборства Дагестанский борец сломал шею на турнире в Петербурге 27 Гаджимурад Магомедов на открытом кубке мира по грэпплингу, который проходит в Тинькофф-арене в Петербурге, при исполнении болевого приема неудачно приземлился сломал шею.

Политика В Кремле Козака назвали куратором по Украине Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.

Политика В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина Нового председателя правительства страны Михаила Мишустина и нового министра здравоохранения страны Михаила Мурашко ожидают сегодня, 11 февраля, с рабочим визитом в Великом Новгороде.