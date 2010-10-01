Финансы

Пенза-ПрессПенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти

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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 февраля.
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Цена доллара и евро увеличилась на открытии торгов

Телеканал 360°03:52

Курсы доллара и евро продолжают расти

Пенза-Прессвчера в 08:30

Доллар и евро ударили по рублю

Дни.ру02:40
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Доллар достиг максимума с февраля 2016 года и стоит уже 2,19 рубля. Чего ждать дальше?

КП - Беларусь06:37
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

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Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.
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