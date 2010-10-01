Финансы
Пенза-ПрессКурсы доллара и евро продолжают расти
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Армия и оружие
Боевики сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили военный вертолет армии страны, сообщает Reuters.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Политика
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
Как сообщает "Украинская правда", в понедельник, 10 февраля, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал прошение об отставке.
Общество
Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн
Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Происшествия
Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку
Бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».
Общество
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Политика
Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент
Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.
Происшествия
В Башкирии двухлетнего мальчика обнаружили ночью в сугробе
Двухлетнего мальчика нашли прошлой ночью в сугробе в Мелеузовском районе республики Башкортостан.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Здоровье
В челябинских школах продлили карантин
Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.
Единоборства
Дагестанский борец сломал шею на турнире в Петербурге
27 Гаджимурад Магомедов на открытом кубке мира по грэпплингу, который проходит в Тинькофф-арене в Петербурге, при исполнении болевого приема неудачно приземлился сломал шею.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Политика
В Великом Новгороде ожидают Михаила Мишустина
Нового председателя правительства страны Михаила Мишустина и нового министра здравоохранения страны Михаила Мурашко ожидают сегодня, 11 февраля, с рабочим визитом в Великом Новгороде.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
У бывшей звезды тенниса Анны Курниковой и знаменитого певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила, участвуя в создании фильма "Москва слезам не верит".
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Политика
100 лет назад произошло венчание Польши с Балтийским морем
10 февраля 1920 года в Пуцке состоялась военно-патриотическая церемония венчания Польши с Балтийским морем.