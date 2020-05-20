Финансы
Газета.RuКурсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
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Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Комсомольская правда10:25
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Комментарии
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Новый эпицентр пандемии коронавируса назван
Следующим очагом пандемии COVID-19 станет Латинская Америка, пишет Der Spiegel.
Live24 04:05
Армия и оружие
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
РИА Новости 20:03
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Футбол
Г. Иванов: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Куда деваются мальчики из их академии?
Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят.
Чемпионат 13:35
Происшествия
В алтайском общежитии у 12 студентов обнаружили коронавирус
Алтайская правда 10:41
Финансы
Раскрыты два сценария движения рубля
Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов назвал два основных сценария движения курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
Live24 04:01
Происшествия
Жителя Камчатки за клевету на полицейского отправили в психлечебницу
54-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, распространившего порочащие честь и достоинство полицейского сведении, отправили на принудительное лечение.
Аргументы и Факты - Камчатка 19:42
Общество
Виктор Томенко отчитается о работе правительства на майской сессии Алтайского Заксобрания
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства в 2019 году пройдет 28 мая на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Алтайская правда 05:25
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ 16:54
Общество
В Подмосковье возобновили отопление в жилых домах и соцобъектах
«В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:04
Политика
Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
РБК 20:17
Политика
Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств
МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.
RT на русском 19:48
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
Футбол
Слуцкий показал «первую тренировку после самоизоляции»
Российский специалист выложил отрывок из фильма Убойный футбол и подписал его следующим образом: «Первая тренировка после самоизоляции».
Евро-футбол.ру 16:17
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК 17:00
Общество
В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 17:36
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Происшествия
Семью из Новосибирска принудительно поместили в иркутский обсерватор
Суд Куйбышевского района вынес решение о принудительном помещении в обсерватор троих жителей Новосибирска – мужчину, женщину и их несовершеннолетнего ребенка, которые прибыли в Иркутск на самолете 8 мая, сообщает 20 мая 2020 года пресс-служба суда.
Областная газета (г. Иркутск) 05:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Певица мило улыбалась, снимающему ее на камеру мужу и посылала ему воздушные поцелуи.
Uznayvse.ru 15:34
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 13:00
Общество
С 1 июня туризм в России начнет выходить из режима ограничений
Как сообщает агентство ТАСС, туристический сектор России начнет выход из ограничительных мер 1 июня.
СОВА 06:01
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55