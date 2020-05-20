Финансы
Газета.RuКурсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
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Комментарии
Общество
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Российская газета 02:53
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Происшествия
Жительницу региона с коронавирусом принудительно госпитализировали
Дубовский районный суд рассмотрел административный иск о принудительном помещении под медицинское наблюдение 63-летней пациентки.
Волжский.ру 05:44
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Интернет
«Мегафон» представил новую линейку тарифов
Для создания новых тарифов "Мегафон" изучил пользовательский опыт абонентов в возрасте от 14 до 60 лет и сформировал предложения, отвечающие актуальным потребностям россиян.
RuNews24.ru 06:10
Политика
Вокруг «Северного потока-2» зреет новый конфликт
Немецкое издание FOCUS Online предупредило о новой эскалации конфликта, связанного с «Северным потоком-2».
Рамблер 03:07
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Политика
Парламент Приангарья не утвердил в должности первого вице-губернатора
После ухода с поста мэра Иркутска, карьера Дмитрия Берникова, назначенного недавно врио первого вице-губернатора Приангарья, явно не задалась: 12 мая 2020 г. он был освобождён от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», а сегодня, 20 мая депутаты местного парламента не утвердили его в новой должности.
REGNUM 06:15
Политика
Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:00
Экономика
В Дагестане с 1 июля введут налог для самозанятых
На территории Дагестана с 1 июля планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Голос Эренлара 04:47
Энергетика
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
Российская газета 06:17
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 18 мая в 04:51
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила необычным образом со съемок
Актриса и супруга шоумена Гарика Харламова Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте опубликовала фотографию, на которой предстала перед поклонниками в весьма необычном образе.
Территория новостей вчера в 11:34
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
Экономика
Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год
Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ вчера в 08:44
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Новую модель Honor X10 5G официально презентовали в Сети. Смартфон будет поддерживать сети пятого поколения.
NewInform 06:27
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
Экономика
Агентство Moody’s предсказало усиление миграции в России
Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса и падением цен на нефть, ускорит миграцию населения внутри России.
БИЗНЕС Online 05:08
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года.
РИА Новости 05:21
Футбол
Корейскому клубу грозит наказание за размещение секс-кукол на трибунах во время матча
Футбольный клуб «Сеул» может быть оштрафован за использование секс-кукол вместо манекенов для заполнения пустых мест на трибунах во время матча К-лиги против «Кванджу» (1:0) во время ограничений из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 05:00
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Политика
Палестина вышла из всех соглашений с США и Израилем
Палестина приняла решение выйти из всех соглашений с США и Израилем. Об этом сообщил президент Палестины Махмуд Аббас.
RT на русском вчера в 16:48
Политика
В Японии расследуют возможную утечку данных о ракетных разработках
Министерство обороны Японии проводит расследование возможной утечки данных о ракетных разработках после хакерской атаки на Mitsubishi Electric (производитель электроники).
Коммерсантъ 01:30