Экономика

Orenonline.ruOrenonline.ruРоссийский рубль упал из-за обвала цен на нефть

В понедельник нефть марки Brent упала в цене на 31% - 14 долларов, WTI - на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Обрушение мировых цен на нефть стало причиной резкого взлета курса доллара и евро относительно рубля на международном валютном рынке.
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Курс рубля рухнул на международном валютном рынке

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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что в ближайшее время организация определит порядок проведения игр в Москве под своей эгидой.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек

По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
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Общество

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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что нынешнее резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров в Крыму, а курс национальной валюты стабилизируется в ближайшее время.
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Мировые цены на нефть растут после резкого падения

Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24–25% из-за провала сделки ОПЕК+.
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В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды

Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
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Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
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Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.
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Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
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США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет

США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет. Об этом в своём материале пишет издание "Military Watch".
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В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
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В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры

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Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».
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Армия и оружие

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Газета.Ru 14:26
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Совместные учения проведут Узбекистан и Таджикистан

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