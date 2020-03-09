Экономика
Orenonline.ruРоссийский рубль упал из-за обвала цен на нефть
В понедельник нефть марки Brent упала в цене на 31% - 14 долларов, WTI - на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Обрушение мировых цен на нефть стало причиной резкого взлета курса доллара и евро относительно рубля на международном валютном рынке.
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Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
Мельников: РФС выполняет указания исполнительной власти
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что в ближайшее время организация определит порядок проведения игр в Москве под своей эгидой.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Общество
«Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль
В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Экономика
Аксенов дал прогноз ценовой ситуации в Крыму на фоне обвала рубля
Глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что нынешнее резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров в Крыму, а курс национальной валюты стабилизируется в ближайшее время.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут после резкого падения
Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24–25% из-за провала сделки ОПЕК+.
Общество
В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды
Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Армия и оружие
Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике
Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Финансы
Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%
Цены на авиабилеты из России за границу вырастут на 10% в ночь со среды на четверг, 12 марта, из-за ослабления рубля к доллару и евро, которое случилось после обвала цен на нефть.
Политика
Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции
Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
Армия и оружие
США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет
США планируют сократить флот авианосцев из-за российских ракет. Об этом в своём материале пишет издание "Military Watch".
Политика
В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
Происшествия
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Футбол
«Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина
Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».
Происшествия
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
Футбол
Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Армия и оружие