В понедельник нефть марки Brent упала в цене на 31% - 14 долларов, WTI - на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Обрушение мировых цен на нефть стало причиной резкого взлета курса доллара и евро относительно рубля на международном валютном рынке.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Футбол Мельников: РФС выполняет указания исполнительной власти Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что в ближайшее время организация определит порядок проведения игр в Москве под своей эгидой.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Здоровье В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Общество «Аэрофлот» разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат при перелете в города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Экономика Аксенов дал прогноз ценовой ситуации в Крыму на фоне обвала рубля Глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что нынешнее резкое падение рубля не отразится на стоимости товаров в Крыму, а курс национальной валюты стабилизируется в ближайшее время.

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Футбол «Краснодар» просит пояснить три решения бригады Лапочкина Как стало известно «СЭ», «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина, работавшей на матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (0:1). Виноват не Лапочкин, виноват «Спартак».

Происшествия В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.