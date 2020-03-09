Экономика

Москва 24Москва 24Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.
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с чего всё началось

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
РИА Новости08 марта в 20:24

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«Валежник – free»: как красноярцы обсудили обвал рубля и падение цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 05:20

Что будет со стоимостью жилья в Москве из-за падения цен на нефть

РБК09 марта в 13:41

Доллар способен взлететь до уровня 2016 года уже на этой неделе

Российская газета08 марта в 23:00

Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

РИА Новости09 марта в 03:36

Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля

Комсомольская правда08 марта в 23:27

Курс доллара взлетел до 75 рублей

URA.Ru09 марта в 05:47

Курс рубля может резко упасть из-за снижения мировых цен на нефть

Эхо Москвы08 марта в 05:00
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Энергетика

России предрекли победу в нефтяной войне

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Lenta.ru вчера в 20:20
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Политика

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
РБК вчера в 23:34
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Культура

Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Discover24 вчера в 03:51
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 09 марта в 15:25
Армия и оружие

Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке

Российская газета вчера в 04:05
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии

RT на русском 00:59
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
Политика

Президент Афганистана подписал указ об освобождении пленных талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении, находящихся в заключении членов движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает афганский телеканал Tolo News в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Седика Седикки.
Коммерсантъ вчера в 16:30
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей

2 марта в центре эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь.
Известия вчера в 23:45
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Общество

Посольство РФ в Италии: у россиян могут возникнуть сложности с выездом

Пресс-служба посольства России в Италии распространила заявление, в котором говорится о возможных проблемах с выездом на Родину у россиян, проживающих на Апеннинах в связи с объявленным в стране карантином из-за вспышки коронавируса нового типа.
Московский Комсомолец вчера в 18:52
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей вчера в 06:49
Экономика

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
Происшествия

В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

РИА Новости вчера в 22:57
Кино

Появился финальный трейлер «Черной вдовы»

Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Вечерняя Москва 09 марта в 21:55
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 09 марта в 11:30
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

РБК вчера в 15:05
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
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