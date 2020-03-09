Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

с чего всё началось

Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.

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