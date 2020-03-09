Экономика
Москва 24Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть
Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости. В настоящий момент данные Московской биржи недоступны, поскольку она закрыта.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).РИА Новости08 марта в 20:24
Подробнее о событии
Показать все источники
«Валежник – free»: как красноярцы обсудили обвал рубля и падение цен на нефть
Московский Комсомолецвчера в 05:20
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Энергетика
России предрекли победу в нефтяной войне
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов
Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Политика
Президент Афганистана подписал указ об освобождении пленных талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении, находящихся в заключении членов движения «Талибан» (запрещено в РФ), сообщает афганский телеканал Tolo News в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Седика Седикки.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от клещей
2 марта в центре эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что сезон активности клещей в 2020 году может продлиться не шесть месяцев, а восемь.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Общество
Посольство РФ в Италии: у россиян могут возникнуть сложности с выездом
Пресс-служба посольства России в Италии распространила заявление, в котором говорится о возможных проблемах с выездом на Родину у россиян, проживающих на Апеннинах в связи с объявленным в стране карантином из-за вспышки коронавируса нового типа.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Происшествия
В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб
Кино
Появился финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.