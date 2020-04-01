Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

ТАСС31 марта в 03:31

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Rambler News Serviceвчера в 03:12

Индексы Мосбиржи и РТС падают на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 03:17

На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБКвчера в 03:03

Курс доллара подскочил до 80 рублей

Мир новостей30 марта в 06:25

Доллар за 80: Курс рубля резко снизился

Pro Город Саранск30 марта в 05:59

На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей

Urbc.Ru30 марта в 04:06
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Происшествия

Коронавирус подтвержден у роженицы в Алтайском крае

Инфицированная доставлена в барнаульскую больницу № 5. Положительный результат подтвержден научным центром «Вектор», сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 00:34
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

В Волгоградской области ввели правила перемещения

Напомним, накануне в Волгоградской области выявлены еще четыре случая коронавируса.
RuNews24.ru 01:37
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:55
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
Общество

Число жертв коронавируса в США возросло до 5116

В США число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 5116.
RT на русском вчера в 22:29
Энергетика

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
ТАСС 02:22
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как обрабатывать продукты из магазина

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно обрабатывать продукты, принесенные из магазина.
АБН 00:05
Происшествия

Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.
Украина.ру вчера в 10:57
Общество

В России ужесточили уголовную ответственность за нарушение карантина

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина.
Аргументы и Факты вчера в 13:29
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

РБК 00:57
Политика

В «Квартале 95» заявили, что готовы принять Зеленского обратно

Украинский актер Евгений Кошевой, являющийся одним из руководителей студии "Квартал 95", заявил в интервью изданию "Украинская правда", что коллектив готов принять обратно президента страны Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

В Туве зафиксирован подземный толчок

Российская газета 31 марта в 07:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Армия и оружие

Главы МИД стран НАТО обсудят борьбу с коронавирусом

Главы МИД стран НАТО обсудят в четверг сотрудничество государств альянса в противодействии распространению коронавируса, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 05:42
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Шоу-бизнес

Экстрасенс предсказала Юлии Началовой дату смерти 10 лет назад

RuNews24.ru 02:32
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Экономика

Путин подписал закон о защите и поощрении капвложений в России

В обновленном виде документ регулирует исключительно соглашения о защите и поощрении капвложений.
Интерфакс - Россия вчера в 07:38
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