Экономика
ИА ЯСИАКурсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
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с чего всё началось
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.Российская газетавчера в 23:00
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