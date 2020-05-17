Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.

с чего всё началось

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.

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