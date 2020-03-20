Финансы

Газета.RuГазета.RuКурсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
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