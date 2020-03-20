Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов

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Игры В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2 Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).

Политика Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис.

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Происшествия Доверенному лицу президента не доверило следствие В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.