Финансы
Газета.RuКурсы доллара и евро упали на закрытии торгов
Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
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Комментарии
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Здоровье
На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы
На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Армия и оружие
National Interest назвал единственный недостаток Ту-160
The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Энергетика
Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Армия и оружие
Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе
Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Общество
В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
Политика
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Ozon увидел рост спроса на игры и шуруповерты на фоне коронавируса
На фоне эпидемии нового коронавируса россияне в марте потратили на товары для домашнего досуга на 75% больше, чем годом ранее.
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Общество
Коронавирус заподозрили у двух жителей Сахалина
Коронавирусную инфекцию заподозрили у двух жителей Сахалина, сообщает региональное правительство.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Армия и оружие
Террористы в Сирии открыли огонь по позициям САА в Латакии
Общество
Тарханов: посмотрите, сколько умирают от онкологии, а тут коронавирус
Известный российский тренер Александр Тарханов, ныне занимающий должность вице-президента армянского футбольного клуба "Пюник", рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову об обстановке из-за коронавируса в Ереване, выразил мысль, что чемпионату России пора возвращаться на систему "весна-осень" и посоветовал смотреть не фильмы ужасов, а советские киноленты о войне.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Экономика
Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт
Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.