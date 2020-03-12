Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 13 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Курс доллара увеличился на 2,5554 рубля – до 74,0274 рубля.

Банк России повысил курсы доллара и евро на 13 марта

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