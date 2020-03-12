Финансы

КомпанияКомпанияЦБ повысил курс доллара и евро более чем на 2,5 рубля

Ранее 12 марта сообщалось, что курс евро превысил 84 рубля на Московской бирже. Эту отметку единая европейская валюта преодолела впервые с февраля 2016 года.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

ЦБ повысил курс доллара до 74,03 рубля

Москва 2406:07

Центробанк повысил курс доллара до 74,03 рубля

Парламентская газета06:31

Курсы доллара и евро выросли более чем на 2,5 рубля

Газета.Ru06:21

Доллар по 74 рубля — новая реальность. Банк России опубликовал официальные курсы валют

Фонтанка.Ру06:12

ЦБ повысил курс доллара до 74,03 рубля

Аргументы и Факты07:13

ЦБ повысил курс доллара на 13 марта до 74,03 рубля

ТАСС06:24

Курс доллара и евро на 12 марта: купить валюту в Новосибирске по цене Центробанка невозможно

Сиб.фм03:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:04, Ашберн

Комментарии

Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

Lenta.ru вчера в 21:34
Политика

Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 07:31
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Газета.Ru 07:12
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Киберспорт

ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 отменён из-за коронавируса

Update on # ESLOne Los Angeles: pic.twitter.com / Nilxseh0Zq — ESL Dota2 (@ ESLDota2) March 12, 2020 Причиной отмены ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 послужила эпидемия коронавируса, а также трудности в плане приезда команд из разных стран в США.
Metaratings 05:00
Шоу-бизнес

Наталью Андрейченко задержали мексиканские полицейские

Uznayvse.ru 06:01
Шоу-бизнес

Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав

Популярная фитнес-модель, супруга рэп-исполнителя Джигана, Оксана Самойлова планирует лишить мужа родительских прав.
Live24 03:35
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Общество

В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
РИА Новости вчера в 12:55
Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10 марта в 12:16
Происшествия

СК завел дело из-за разглашения на работе сексуальной ориентации жителя Подмосковья

Следственный комитет по городу Мытищи в Подмосковье завел уголовное дело из-за разглашения сексуальной ориентации (аутинга) местного жителя, сообщает организация «Стимул», которая занимается юридической помощью представителям ЛГБТ.
Полит.ру 06:55
Шоу-бизнес

Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Дни24 вчера в 12:23
Экономика

Кудрин ожидает рост экономики России в 2020 году около нуля

Рост экономики Российской Федерации в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен будет около нуля, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 07:48
Общество

В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти пациента, зараженного коронавирусом, зафиксирован в Польше, сообщил журналистам представитель городской администрации Познани.
РИА Новости 07:32
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Экономика

Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, которые направлены на реализацию социальных мер, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.
Rambler News Service 06:25
Происшествия

В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя

В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Российская газета 04:59
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

По словам Галича, с начала эпидемии проверку на коронавирус в стране прошли более 2 тысяч человек, 392 жителя врачи наблюдают до сих пор.
Городовой 06:27
Культура

Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки

Газета.Ru 06:51
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное