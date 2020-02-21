На открытии торгов Московской биржи 21 февраля курс доллара к рублю увеличился на 5 копеек, курс евро — на 10 копеек. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составил 64,25 рубля, курс евро достиг отметки в 69,32 рубля.

Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

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