Финансы

News.ruNews.ruКурсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

На открытии торгов Московской биржи 21 февраля курс доллара к рублю увеличился на 5 копеек, курс евро — на 10 копеек. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составил 64,25 рубля, курс евро достиг отметки в 69,32 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:04

Курс доллара вырос до 64,25 рубля

ТАСС02:04

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

РИА Новости05:35

Доллар вырос до 64,25 рубля

Взгляд.ру02:09

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Вести.Ru02:28

Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю

News.ru02:34

ЦБ установил курс валют на выходные

Телеканал 360°06:25
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Комментарии

Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости 07:26
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности и обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба.
ТВ Центр 08:53
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 02:17
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Авто

Seat показал обновленный Cupra Leon

Производители автомобильного концерна Cupra представили обновленный Leon eHybrid, оснащенный стандартной или гибридной силовой установкой.
Car.ru вчера в 23:30
Музыка

Кто поедет на Евровидение в 2020 году от России

В 2019 году нашу страну представлял Сергей Лазарев с волнующей и мощной композицией «Scream».
SM News 08:28
Футбол

«Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы

Лондонский «Арсенал» в выездном первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Олимпиакос» с минимальным счетом — 1:0.
РБК вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые кардинально поменяла имидж

Экс-солистка "ВИА Гры" первый раз в жизни обрезала челку.
Pravda.Ru вчера в 07:56
Авто

Составлен топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил ТОП-5 самых переоцененных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 03:00
Шоу-бизнес

Волочкова рухнула на фотосессии из-за длинного платья

Конфуз случился во время фотосессии, когда танцовщица после балетного па сделала неловкий шаг в сторону и поскользнулась на подоле длинного вечернего платья.
Пятый канал 09:10
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Спорт

Классовая борьба в сибирском лесу в новом трейлере Help Will Come Tomorrow

Польское издательство Klabater и студия Arclight Creations в прошлом году анонсировали выживалку Help Will Come Tomorrow, действие которой происходит в 1917 году в Сибири.
Игромания.ру 09:55
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета 08:15
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Шоу-бизнес

Первая жена Шепелева все еще общается с его мамой

Первая жена Шепелева до сих пор общается с его мамой. Напомним, что сейчас ведущий встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой.
WomanHit.ru 03:27
Космос

В Воронеже производят детали для космического корабля Boeing

Речь идёт о производстве деталей для пилотируемых космических кораблей Starliner, разрабатываемых американской компанией Boeing с 2014 года в рамках финансируемой NASA программы.
Гудвилл.онлайн 08:19
Технологии

«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
UfaTime.ru 18 февраля в 14:29
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Политика

США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля

Военное дело 06:40
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Политика

Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
RT на русском 09:21
Наука

Жители Норвегии в каменном веке питались тяжёлыми металлами

Специалисты изучили химических состав костей рыб и животных, обнаруженных на острове Варангер и пришли к выводу, что пища людей, обитавших на территории современной Норвегии в каменном веке, содержала высокие концентрации тяжёлых металлов, которые опасны для здоровья.
Pravda.Ru 19 февраля в 02:16
Происшествия

В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов

Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
РИА Новости 09:17
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Инфорос вчера в 23:45
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