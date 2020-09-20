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Российская газета
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

На следующей неделе у российской валюты появятся шансы приостановить свое ослабление. Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений. В то же время сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 4,25 процента незначительно отразилось на рубль.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
Российская газета23:00
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Курсы доллара и евро могут понизиться на следующей неделе — эксперты

ИА Красная Весна04:23
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Экономист оценил шанс рубля на скорое укрепление

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Эксперты ожидают падение евро и доллара до конца сентября

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Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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Обнародовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

В ходе учебных маневров артиллерийская установка AGS (Advanced Gun System) калибра 155 мм, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, вышла на перехват цели - BQM-167 Skeeter, которая играла роль российской крылатой ракеты.
Вечерний курьервчера в 15:44
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В Петрозаводске автомобиль насмерть сбил двух женщин и скрылся

По имеющимся данным, водитель черного автомобиля Volkswagen совершил на регулируемом пешеходном переходе наезд на двух женщин1977 и 1979 годов рождени, которые переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
UsedCars.ruвчера в 09:39
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