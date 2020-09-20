iReactor 6

На следующей неделе у российской валюты появятся шансы приостановить свое ослабление. Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений. В то же время сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 4,25 процента незначительно отразилось на рубль.