Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений
На следующей неделе у российской валюты появятся шансы приостановить свое ослабление. Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений. В то же время сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 4,25 процента незначительно отразилось на рубль.В источнике
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Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
Российская газета23:00
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