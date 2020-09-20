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Российская газета
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

На следующей неделе у российской валюты появятся шансы приостановить свое ослабление. Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений. В то же время сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 4,25 процента незначительно отразилось на рубль.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
Российская газета23:00
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iReactor

Эксперты ожидают падение евро и доллара до конца сентября

iReactor12:02
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Экономист оценил шанс рубля на скорое укрепление

Политическая Экспертиза08:59
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Российская газета23:00
ИА Красная Весна

Курсы доллара и евро могут понизиться на следующей неделе — эксперты

ИА Красная Весна04:23
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Экономисты ожидают падения курса доллара во второй половине сентября

Sputnik Таджикистан00:59
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Рубль получит шансы укрепиться к доллару и евро

Экономика сегодня05:53

Спецпосланник Трампа допустил пересмотр позиции Вашингтона по ДСНВ

США сделали РФ "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, после возможного переизбрания Дональда Трампа цена вопроса повысится, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости12:12

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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Microsoft выпустила бумажные игровые консоли Xbox Series S и X

В Microsoft решили предоставить пользователям возможность заранее определить место в доме для новой игровой приставки и поэтому выпустили бумажные полноразмерные макеты консолей Xbox Series S и Series X. Софтверный гигант решил сделать хитрый маркетинговый ход и выпустил инструкции по изготовлению бумажных полноразмерных макетов своих игровых консолей нового поколения.
Faktom10:46
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NASA рассчитывает найти следы жизни на Венере

Американское национальное космическое агентство NASA готово предоставить грантовое финансирование исследователям Венеры, которые докажут, имелась ли когда-либо на этой планете жизнь.
Newvz.ru17 сентября в 04:16

Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБК10:26
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Путин отметил заслуги СМИ в сохранении исторической памяти России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXIV форума журналистов "Вся Россия – 2020", отметив, что деятельность СМИ помогает сохранять историческую память РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости11:32
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Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
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