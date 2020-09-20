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Российская газета
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

На следующей неделе у российской валюты появятся шансы приостановить свое ослабление. Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений. В то же время сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 4,25 процента незначительно отразилось на рубль.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
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Экономист оценил шанс рубля на скорое укрепление

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Курсы доллара и евро ждет временный откат от «топовых» значений

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Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

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Курсы доллара и евро могут понизиться на следующей неделе — эксперты

ИА Красная Весна04:23
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Экономисты ожидают падения курса доллара во второй половине сентября

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Рубль получит шансы укрепиться к доллару и евро

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Массовые сообщения о проблемах с лечением от коронавируса: в минздраве заявили, что готовы разобраться в каждом отдельном случае

В министерстве здравоохранения Саратовской области отреагировали на публикацию ИА «Версия-Саратов», в которой изложены массовые жалобы жителей региона на проблемы с лечением от коронавируса.
Массовые сообщения о проблемах с лечением от коронавируса: в минздраве заявили, что готовы разобраться в каждом отдельном случае
Версия-Саратов06:02

Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59

В Минске задержали 73-летнюю активистку Багинскую

Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в Минске, она отпущена по дороге, в отделение милиции ее не доставляли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 11:18
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Эксперт прокомментировал планы правительства по повышению НДПИ

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT планы правительства по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.
RT на русском08:01