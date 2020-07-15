Вместе с вероятным ухудшением настроений на внешних рынках доллар и евро в июле-августе имеют хорошие шансы превзойти максимумы прошлой недели в 72,3 рубля и 81,65 рубля.

Футбол Спартак — Ахмат 3:0 Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.

Общество Росприроднадзор считает обоснованным штраф «Норникелю» Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались.

Происшествия В Омской области подросток утонул в реке, спасая двух девушек "Две 17-летние девушки, попав в донную яму, стали тонуть, подросток бросился им на помощь, ему удалось вытолкнуть на берег девушек, а сам он уже не смог выбраться из воды", - рассказали в СУСК по Омской области.

Общество Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. 40

Общество Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку. 130

Политика NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР. 10

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 74

Экономика ВВП Китая в первом полугодии 2020 года снизился на 1,6% Отмечается, что по предварительным подсчетам, «ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней, сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Происшествия На главу камчатского лесничества завели дело о служебном подлоге В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальницы Елизовского лесничества филиала КГКУ "Камчатские лесничества".

Спорт Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси 16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 456

Шоу-бизнес Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах. 6

Происшествия Бандиты заставляли покупать себе iPhone По версии следствия, рэкетиры заставляли жертв покупать для них дорогостоящие гаджеты Apple, оформлять на себя банковские кредиты и отдавать им деньги. 12

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4,9K