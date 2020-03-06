Финансы
RuNews24.ruКурсы евро и доллара рекордно взлетели с января 2019 года
Курсы евро и доллара побили рекорды с января 2019 года. Об этом сообщили сотрудники Московской биржи. Курс евро к рублю, который установил Центробанк, на выходные и вторник увеличился до 77,03 рубля, курс доллара вырос до 68,10 рубля.
Читать в источнике
Оценить249
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Комментарии
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Сообщается, что 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Популярный писатель назвал слова Илона Маска о коронавирусе тупостью
По словам писателя, понимание паники как излишне острой реакции может быть верно для отдельного человека, «но не для общества в целом».
Гаджеты
Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro
Армия и оружие
Террористы шесть раз за сутки нарушили режим тишины в Идлибе
Террористы шесть раз нарушили режим прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Общество
Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции
Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Автоспорт
Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Политика
Зеленский высказался о деле MH17
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле о крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом, рассмотрение которого начнется 9 марта в Гаагском суде.
Здоровье
Детям коронавирус угрожает так же, как и взрослым
Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительные этапы Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов заболел и может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.
Общество
Власти Израиля изучают возможность введения карантина для приезжающих из всех стран
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что власти еврейского государства изучают возможность введения обязательного двухнедельного карантина для всех граждан, приезжающих или возвращающихся домой из всех стран мира.
Происшествия
Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их
Пластический хирург из американского города Толедо накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пока его жертвы находились без сознания.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Общество
Число погибших из-за коронавируса в Италии за сутки возросло на 133
За последние сутки количество летальных исходов от коронавируса в Италии выросло на 133.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.