Курсы евро и доллара побили рекорды с января 2019 года. Об этом сообщили сотрудники Московской биржи. Курс евро к рублю, который установил Центробанк, на выходные и вторник увеличился до 77,03 рубля, курс доллара вырос до 68,10 рубля.

Курсы евро и доллара рекордно взлетели с января 2019 года

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