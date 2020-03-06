Финансы

RuNews24.ruRuNews24.ruКурсы евро и доллара рекордно взлетели с января 2019 года

Курсы евро и доллара побили рекорды с января 2019 года. Об этом сообщили сотрудники Московской биржи. Курс евро к рублю, который установил Центробанк, на выходные и вторник увеличился до 77,03 рубля, курс доллара вырос до 68,10 рубля.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 07:49

Курс доллара превысил 68 рублей, евро — 77 рублей

Rambler News Service06 марта в 06:18

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ06 марта в 06:00

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 06:22

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02
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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Популярный писатель назвал слова Илона Маска о коронавирусе тупостью

По словам писателя, понимание паники как излишне острой реакции может быть верно для отдельного человека, «но не для общества в целом».
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Террористы шесть раз за сутки нарушили режим тишины в Идлибе

Террористы шесть раз нарушили режим прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации.
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В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
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Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК 13:10
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

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Онищенко назвал беспрецедентно либеральным решение властей Москвы о самоизоляции

Решение мэрии Москвы о режиме самоизоляции для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, является беспрецедентным по либеральности.
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Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Энергетика

Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК

Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
РБК 04:51
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

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Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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В метеорите обнаружили первые признаки внеземной жизни

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Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры

Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
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Зеленский высказался о деле MH17

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле о крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом, рассмотрение которого начнется 9 марта в Гаагском суде.
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Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые.
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Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что власти еврейского государства изучают возможность введения обязательного двухнедельного карантина для всех граждан, приезжающих или возвращающихся домой из всех стран мира.
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Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их

Пластический хирург из американского города Толедо накачивал девушек наркотиками и насиловал их, пока его жертвы находились без сознания.
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

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За последние сутки количество летальных исходов от коронавируса в Италии выросло на 133.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 05 марта в 14:31
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