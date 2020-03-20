Финансы
ТАССКурсы доллара и евро снизились на открытии торгов
Курс рубля к доллару США в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Согласно данным на 10:56 мск, доллар торговался на уровне 77,98 рубля.
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут
В ведомстве напомнили, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть значимость сохранения мировых запасов пресной воды.
Армия и оружие
ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию
ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт назван
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал снижающим риск заражения вирусами продуктом морскую капусту.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Происшествия
В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие
В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Политика
Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
Власти РФ склоняются к ужесточению карантина в стране и принятию решительных мер по выявлению и наращиванию тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, для их последующей изоляции, поскольку именно такие шаги дадут возможность эффективно бороться с эпидемией, запас времени для этого у России пока сохраняется, сообщил РИА Новости источник в российском правительстве.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Автоспорт
«Формула-1» запустит виртуальный чемпионат среди гонщиков серии
«Формула-1» назовет участников виртуального чемпионата в ближайшее время. Гонки будут транслироваться на официальных каналах серии.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
Футбол
Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»
Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Политика
Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы
На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Происшествия
Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе
Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.