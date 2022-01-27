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Курсы евро и доллара снизились по отношению к рублю

Курс евро в четверг, 27 января, снизился до 86,53 рубля, а курс доллара - до 77,54 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
Российская газета
Долларовый индекс РТС прибавил 5,68% и поднялся до 1 399,64 пункта.
Московский Комсомолец
На ситуацию с курсом валют влияют новости геополитической повестки, которые рынки «могут зачесть как отступление угроз».
Известия
В четверг укрепление рубля, напротив, ускорилось вслед за заявлением МИД РФ, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.
Российская газета

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Экономист Масленников объяснил снижение курсов евро и доллара по отношению к рублю
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