Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с "президента республики Татарстан" на "главу республики Татарстан", соответствующее распоряжение президента РФ размещено на портале правовой информации.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на Министерство обороны, пусковые американские установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon», поставленные на Украину в качестве военной помощи, были ликвидированы российскими высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер».
Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon («Гарпун») производства США», — говорится в сообщении.