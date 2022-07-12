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Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижался
 до $1,0006 с уровня прошлого закрытия в $1,0039 доллара.
News.ru
Обе валюты опускались до уровня около 59,3 руб., в моменте доллар даже торговался дороже евро.
Коммерсантъ
К 10:45 мск. курс доллара расчетами "завтра" вырос на 44 копейки — до 59,34 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 59,35 рубля.
РИА Новости
Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
РИА Новости

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