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Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже

Курсы евро и доллара на открытии торгов на Мосбирже 12 июля сравнялись впервые за 20 лет.
Коммерсантъ
Курс евро впервые с декабря 2002 года снижался до показателя $1,0006/€, следует из котировок Forex
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Коммерсантъ
Официальный курс Банка России на 12 июля также отражает практически равные значения двух валют: регулятор установил курс евро на уровне 61,81 рубля и доллара — на уровне 61,3 рублей.
Рамблер
Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
РИА Новости

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Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет
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