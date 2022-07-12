Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у Запада.
Власти США в настоящее время работают над включением задержанных в июне под Харьковом американцев Александера Дрюке и Энди Уинха в список лиц, о потенциальном освобождении которых с российской стороной могли бы вестись переговоры.
Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось ранее, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на youtube-канале регулятора.