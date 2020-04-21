Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, 22 апреля, вырос на 1,5141 рубля, до 82,616 рубля. Курс доллара увеличился на 1,5905 рубля, до 76,2562 рубля.

Курсы доллара и евро выросли на полтора рубля

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