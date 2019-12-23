Финансы

Expert.ruExpert.ruКурс доллара: такого никто не ожидал

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Прошлую неделю курс рубля завершил на восходящем тренде. Этому способствовало сразу несколько факторов, в том числе увеличение интереса рынков к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США, а также растущий спрос на рублёвую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.
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Курс доллара: такого никто не ожидал

Expert.ruвчера в 00:15

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг22 декабря в 16:22

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 декабря

АК&Мвчера в 06:20
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Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года

В отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю рассказали, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года.
КП - Барнаул вчера в 22:39
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Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту

Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Суть событий вчера в 12:51
Экономика

Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана

Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
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Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

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Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
Политика

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РБК вчера в 17:23
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия вчера в 05:32
Общество

Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал на рейс

Начальник поезда и гендиректор компании-перевозчика во время онлайн-трансляции поздравляли президента Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
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Происшествия

В Петербурге опять эвакуируются суды

Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Петербургский дневник 01:49
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Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
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Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
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Космос

Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
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Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
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Шоу-бизнес

На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона на днях отметила свой четвёртый день рождения.
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Путин рассказал об отказе от чая

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Происшествия

Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске

Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
АСТВ 01:06
Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
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Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вступление в Евросоюз для страны невозможно.
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Как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе

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По прогнозу господина Лаврова, основную часть новогодней кассы соберут «Холоп» (1,5–1,7 млрд руб.), «Полицейский с Рублевки 2» (1,2–1,4 млрд руб.), а также «Вторжение» и «Союз спасения» (по 1 млрд руб.).
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Дональд Трамп поджидает ракету от Ким Чен Ына

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Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

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Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году

В этом году россияне потратят на новогодний стол в среднем 6 430 рублей. К таким выводам пришел Росстат.
Комсомольская правда 21 декабря в 06:15
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