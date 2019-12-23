Прошлую неделю курс рубля завершил на восходящем тренде. Этому способствовало сразу несколько факторов, в том числе увеличение интереса рынков к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США, а также растущий спрос на рублёвую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.

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