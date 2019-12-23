Финансы
Expert.ruКурс доллара: такого никто не ожидал
Прошлую неделю курс рубля завершил на восходящем тренде. Этому способствовало сразу несколько факторов, в том числе увеличение интереса рынков к рисковым активам после выхода благоприятной статистики по экономике США, а также растущий спрос на рублёвую ликвидность перед налоговыми выплатами декабря.
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю рассказали, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Происшествия
В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Общество
Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал на рейс
Начальник поезда и гендиректор компании-перевозчика во время онлайн-трансляции поздравляли президента Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Происшествия
В Петербурге опять эвакуируются суды
Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Общество
Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом
Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Шоу-бизнес
На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона на днях отметила свой четвёртый день рождения.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Путин рассказал об отказе от чая
Происшествия
Подросток разбился, выпав с десятого этажа в Южно-Сахалинске
Сегодня, 24 декабря, примерно в 15:50 в Южно-Сахалинске с 10-ого этажа дома №7 по проспекту Победы выпал подросток.
Происшествия
В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек
Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
Политика
Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вступление в Евросоюз для страны невозможно.
Хоккей
Как «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Давосе
Кино
Праздничный репертуар грозит кинотеатрам снижением сборов
По прогнозу господина Лаврова, основную часть новогодней кассы соберут «Холоп» (1,5–1,7 млрд руб.), «Полицейский с Рублевки 2» (1,2–1,4 млрд руб.), а также «Вторжение» и «Союз спасения» (по 1 млрд руб.).
Политика
Дональд Трамп поджидает ракету от Ким Чен Ына
Вашингтон ожидает от лидера КНДР Ким Чен Ына «рождественского подарка», который может означать окончание попыток двух стран договориться.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян в этом году
В этом году россияне потратят на новогодний стол в среднем 6 430 рублей. К таким выводам пришел Росстат.