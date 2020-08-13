Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля
Смотрите также
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала платиновой блондинкой
В Минске снова проходят акции в поддержку задержанных на протестах
Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд
Наталья Рудова подтвердила свою первую беременность
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Хронологию гибели подлодки «Курск» восстановили спустя 20 лет
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд
Xiaomi представила юбилейный смартфон Mi 10 Ultra
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии