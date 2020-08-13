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Официальный курс евро на пятницу вырос до 87,04 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля — до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки — до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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ИА Красная Весна

ЦБ РФ установил курс доллара на 14 августа — 73,61 рубля

ИА Красная Весна06:41
Российская газета

Центробанк повышает курс евро с 14 августа

Российская газета06:33
ТАСС

ЦБ повысил на 14 августа курс доллара до 73,61 рубля

ТАСС05:56
Газета.Ru

Официальный курс евро вырос выше 87 рублей

Газета.Ru05:55
Финмаркет

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 августа в размере 73,6067 руб

Финмаркет05:40
Росбалт

ЦБ РФ ощутимо повысил официальный курс доллара и резко поднял евро

Росбалт06:28
Дума ТВ

Курс евро резко повысился

Дума ТВ03:43

В Кукморском районе прошел семинар по инновационным технологиям в земледелии

11 августа в Кукморском районе на базе сельхозпредприятия «Тойма» прошел семинар под председательством главы Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров по инновационным технологиям в земледелии, сообщает пресс-служба ведомства.
Республика Татарстанвчера в 09:30

Собянин объявил об ограничении массовых мероприятий в День города

"Соответственно, и сам праздник День города будет локализован, если так можно сказать, то есть у нас не будет перекрыта Тверская, не будет таких массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме", - рассказал Собянин в эфире "России 24".
ТВ Центр09:46
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс05:17

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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