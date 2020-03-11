Финансы
Profinance.ruКурсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Объем торгов на Московской бирже к 12:21 мск среды составил 874.1021 млрд рублей или 12 136,8011 млн долларов. Курс рубля сегодня пытается стабилизироваться после обвального падения в понедельник и коррекции во вторник.
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