Финансы

SIA.ruSIA.ruКурсы валют ЦБ РФ на 13 марта: 73,1882 руб/доллар США и 81,8610 руб/евро

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ЦБ РФ с 14 марта установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 73,1882 руб. 1 евро - 81,8610 руб. 10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8392 р. (1,13%).
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Курсы валют ЦБ РФ на 13 марта: 73,1882 руб/доллар США и 81,8610 руб/евро

SIA.ru07:18

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru06:20
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