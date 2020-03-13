Финансы
SIA.ruКурсы валют ЦБ РФ на 13 марта: 73,1882 руб/доллар США и 81,8610 руб/евро
ЦБ РФ с 14 марта установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 73,1882 руб. 1 евро - 81,8610 руб. 10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8392 р. (1,13%).
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