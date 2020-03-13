ЦБ РФ с 14 марта установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 73,1882 руб. 1 евро - 81,8610 руб. 10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8392 р. (1,13%).

Курсы валют ЦБ РФ на 13 марта: 73,1882 руб/доллар США и 81,8610 руб/евро

Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».

Политика Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».

Политика Украина на две недели закроет границу для иностранцев Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Общество Россия ограничила авиасообщение с крупнейшими странами ЕС Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение России с Италией, Германией, Францией и Испанией.

Общество Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Происшествия Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Общество На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.

Шоу-бизнес Лолита выйдет замуж в шестой раз Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.

Общество В Минздраве рассказали, как будут наказывать нарушителей карантина Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - поясняется на сайте министерства в разделе, открытом сегодня для оперативного информирования граждан обо всех аспектах, связанных с коронавирусом COVID-19.

Энергетика Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.