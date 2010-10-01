Финансы
SIA.ruКурсы валют ЦБ РФ на 2 мая: 72,7263 руб/доллар США и 79,1189 руб/евро
ЦБ РФ с 1 мая установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 72,7263 руб. 1 евро - 79,1189 руб. 10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9631 р. (1,31%).
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73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
Экспресс газета 11:58
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Армия и оружие
Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки
Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета вчера в 06:10
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Политика
Ученым порекомендовали сменить пароли после хакерских атак
«Всем работникам медорганизаций рекомендуется сменить пароли и установить двухфакторную систему аутентификации на рабочих компьютерах», - пишут «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление CISA и Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC).
Новые Известия 10:43
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию россиянке, которую в России считают похищенной
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Ольга Литвиненко имеет право на компенсацию морального вреда в размере €2390 (191 000 руб.), сообщает РБК 5 мая.
Право.ру 12:27
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах
В России вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.
Вести.Ru 02:36
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Вопрос о снятии ограничительных мер в Татарстане оставили открытым
Чаще всего вопросы касались снятия ограничительных мер, на которые Патяшина ответила, что послабления будут с 12 мая.
Новый Век 07:20
Армия и оружие
Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США
Если ДСНВ перестанет существовать, то военная напряженность, включая угрозу ядерной войны, сильно возрастет.
Вечерняя Москва 00:42
Политика
Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Политика
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко согласился с заявлением бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, что ни один российский президент не отдаст Крым Украине.
РИА Новости 12:35
Общество
Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве
Победа над коронавирусом нового типа зависит от организационных издержек.
Pravda.Ru 10:39
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Происшествия
В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП
Трагедия произошла минувшей ночью на ул. Армянской в селе Барановка.
Sochi.com 10:12
Здоровье
В Кирове проведут исследования вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19
Исследования эффективности полиомиелитной вакцины производства центра имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции начнутся в Кировской области.
ТАСС 12:02
Авто
Водителям рассказали, как часто надо менять комплекты резины
Рекомендуется также менять шины через каждые 2-3 года.
Дни24 04:01
Политика
Колумбия опровергла причастность к попытке вторжения в Венесуэлу
RT на русском 03 мая в 20:40
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46