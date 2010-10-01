ЦБ РФ с 1 мая установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 72,7263 руб. 1 евро - 79,1189 руб. 10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9631 р. (1,31%).

Курсы валют ЦБ РФ на 2 мая: 72,7263 руб/доллар США и 79,1189 руб/евро

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