Финансы
СаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 17 декабря 2019 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 17.12.2019 по данным Центробанка составляет 62.55 рублей за 1 Доллар. Вчера доллар стоил 63.23 рублей, что было меньше на 0.68 рублей .
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Политика
Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
«Татнефть» может забрать у «ТАИФа» футбольный клуб «Рубин»
ГК «ТАИФ» может сложить полномочия по управлению клубом, а главным спонсором может стать ПАО «Татнефть», сообщили агентству собственные источники.
Политика
Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
Авто
Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер
Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Происшествия
Трое участников перестрелки под Ростовом задержаны в кафе
В Белгороде задержали троих участников перестрелки в Ростовской области. Они ужинали в кафе в этот момент, передает telegram-канал Mash.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Экономика
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Космос
Гамма-лучи из центра Галактики могут быть сигналом от тёмной материи
"На каждом луче зрения в направлении галактического центра, вероятно, имеются частицы тёмной материи, поэтому мы не должны видеть никаких промежутков или холодных пятен в сигнале", – объясняет Слэтьер.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил провал переговоров по транзиту газа
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что до конца 2019 года новый контракт на транзит российского газа в Европу через Украину не будет подписан, но выразил надежду на то, что в апреле-мае Киев вернется к этому вопросу с российской и европейской сторонами, передает «Интерфакс-Украина».
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая борется с болезнью
Помимо деятельности в театре и кино, Юлия снимает программу «Сладкое-Соленое» для YouTube и развивает проект «Высоцкая Life».
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Общество
Greenpeace поздравил Петербург с Новым годом на «радиоактивных» бочках
Наука
Большое употребление перца чили продлевает жизнь
Технологии
Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции
Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
Футбол
«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира
«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Экономика
Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Армия и оружие