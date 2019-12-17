Финансы

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года

Курсы валют сегодня 17 декабря 2019 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 17.12.2019 по данным Центробанка составляет 62.55 рублей за 1 Доллар. Вчера доллар стоил 63.23 рублей, что было меньше на 0.68 рублей .
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Политика

Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

REGNUM вчера в 08:11
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Футбол

«Татнефть» может забрать у «ТАИФа» футбольный клуб «Рубин»

ГК «ТАИФ» может сложить полномочия по управлению клубом, а главным спонсором может стать ПАО «Татнефть», сообщили агентству собственные источники.
Московский Комсомолец 09:30
Политика

Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

Отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы очень позитивна для экономики.
BFM.ru 11:03
Авто

Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер

Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.
Тарантас Ньюс вчера в 03:40
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Происшествия

Трое участников перестрелки под Ростовом задержаны в кафе

В Белгороде задержали троих участников перестрелки в Ростовской области. Они ужинали в кафе в этот момент, передает telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 12:36
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Lenta.ru 14:10
Экономика

Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Космос

Гамма-лучи из центра Галактики могут быть сигналом от тёмной материи

"На каждом луче зрения в направлении галактического центра, вероятно, имеются частицы тёмной материи, поэтому мы не должны видеть никаких промежутков или холодных пятен в сигнале", – объясняет Слэтьер.
Вести.Наука вчера в 07:48
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Общество

Заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха нашли в США

Lenta.ru 08:41
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников

На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Культуромания 06:07
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 09:50
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил провал переговоров по транзиту газа

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что до конца 2019 года новый контракт на транзит российского газа в Европу через Украину не будет подписан, но выразил надежду на то, что в апреле-мае Киев вернется к этому вопросу с российской и европейской сторонами, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 15:12
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая борется с болезнью

Помимо деятельности в театре и кино, Юлия снимает программу «Сладкое-Соленое» для YouTube и развивает проект «Высоцкая Life».
StarHit.ru 09:00
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Общество

Greenpeace поздравил Петербург с Новым годом на «радиоактивных» бочках

Мегаполис онлайн 11:10
Наука

Большое употребление перца чили продлевает жизнь

Piter.tv 12:55
Технологии

Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции

Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
3DNews вчера в 14:33
Футбол

«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 14:22
Армия и оружие

В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат

RT на русском 15:18
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Экономика

Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ вчера в 03:35
Армия и оружие

В Бельгии отмечают 75-летие Арденнского сражения Второй мировой войны

Интерфакс 14 декабря в 15:38
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