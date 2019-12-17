Курсы валют сегодня 17 декабря 2019 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 17.12.2019 по данным Центробанка составляет 62.55 рублей за 1 Доллар. Вчера доллар стоил 63.23 рублей, что было меньше на 0.68 рублей .

Курсы валют на сегодня, 17 декабря 2019 года

Авто Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Политика Зеленский прокомментировал стычки возле Рады Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.

Экономика Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.

Космос Гамма-лучи из центра Галактики могут быть сигналом от тёмной материи "На каждом луче зрения в направлении галактического центра, вероятно, имеются частицы тёмной материи, поэтому мы не должны видеть никаких промежутков или холодных пятен в сигнале", – объясняет Слэтьер.

Общество Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

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Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил провал переговоров по транзиту газа Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что до конца 2019 года новый контракт на транзит российского газа в Европу через Украину не будет подписан, но выразил надежду на то, что в апреле-мае Киев вернется к этому вопросу с российской и европейской сторонами, передает «Интерфакс-Украина».

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая борется с болезнью Помимо деятельности в театре и кино, Юлия снимает программу «Сладкое-Соленое» для YouTube и развивает проект «Высоцкая Life».