Вчера цена доллара составляла 62.53 рублей, что было меньше на 0.12 руб . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 23 декабря 2019 по данным Центробанка установлен на уровне 69.38 рублей за 1 EUR.

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

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