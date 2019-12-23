Финансы

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Вчера цена доллара составляла 62.53 рублей, что было меньше на 0.12 руб . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 23 декабря 2019 по данным Центробанка установлен на уровне 69.38 рублей за 1 EUR.
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Курсы доллара и евро на 23 декабря

Банки.ру00:00

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:22
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Политика

В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

RT на русском 15:58
Фигурное катание

Василий Конов: Участие Косторной на чемпионате России под вопросом

Алена Косторная может пропустить чемпионат России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.
Спорт день за днем 15:02
Кино

«КиноПоиск» назвал главный фильм 2019 года

Телеканал 360° 08:07
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

«Нафтогаз» приступил к разработке соглашений с «Газпромом»

«Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, — говорится в сообщении компании.
News.ru 09:43
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Газета.Ru 16:27
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Политика

Кадыров рассказал, как избавил Чечню от воров в законе «одной фразой»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не признает «воровские законы» и рассказал, что ему удалось избавить республику от воровских устоев и воров в законе одной фразой, передает rambler.ru.
Московский Комсомолец 13:09
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Общество

Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Ведомости 14:32
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Известия 15:19
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии РФС

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС).
Sportbox.RU 11:35
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта показала нового возлюбленного

Личную жизнь Эрика старается не афишировать. Но на днях она выложила в Stories фотографию с новым бойфрендом.
Peopletalk вчера в 06:58
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:05
Общество

В России прошли учения по защите «суверенного рунета»

«В целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи в России»,— сказал господин Соколов (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ 12:11
Армия и оружие

Посольство РФ опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов

ГЛАС уже сообщал о том, что Борис Джонсон посетил авиабазу НАТО в Эстонии.
ГЛАС.RU 13:42
Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
РБК 12:54
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Lenta.ru 10:20
Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
МК-Спорт 10:52
Политика

Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
РБК 11:40
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru 20 декабря в 19:33
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Политика

Оппозиционер Миланович выиграл первый тур выборов президента Хорватии

Московский Комсомолец 14:02
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием

Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Вокруг ТВ 21 декабря в 18:05
Политика

Путин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток

Газета.Ru 13:16
Общество

Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви

Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
РБК 10:46
Гаджеты

Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

Astera 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
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