Вчера цена доллара составляла 62.53 рублей, что было меньше на 0.12 руб . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 23 декабря 2019 по данным Центробанка установлен на уровне 69.38 рублей за 1 EUR.

Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Шоу-бизнес Старшая дочь Ивана Урганта показала нового возлюбленного Личную жизнь Эрика старается не афишировать. Но на днях она выложила в Stories фотографию с новым бойфрендом.

Общество В России прошли учения по защите «суверенного рунета» «В целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи в России»,— сказал господин Соколов (цитата по «Интерфаксу»).

Культура «Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы» «Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.