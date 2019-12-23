Финансы
СаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Вчера цена доллара составляла 62.53 рублей, что было меньше на 0.12 руб . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 23 декабря 2019 по данным Центробанка установлен на уровне 69.38 рублей за 1 EUR.
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Политика
В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
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Василий Конов: Участие Косторной на чемпионате России под вопросом
Алена Косторная может пропустить чемпионат России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.
Кино
«КиноПоиск» назвал главный фильм 2019 года
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
«Нафтогаз» приступил к разработке соглашений с «Газпромом»
«Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, — говорится в сообщении компании.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Политика
Кадыров рассказал, как избавил Чечню от воров в законе «одной фразой»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не признает «воровские законы» и рассказал, что ему удалось избавить республику от воровских устоев и воров в законе одной фразой, передает rambler.ru.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен
"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у западного побережья Канады в понедельник, 23 декабря.
Футбол
Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии РФС
Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС).
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта показала нового возлюбленного
Личную жизнь Эрика старается не афишировать. Но на днях она выложила в Stories фотографию с новым бойфрендом.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В России прошли учения по защите «суверенного рунета»
«В целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети интернет, и единой сети электросвязи в России»,— сказал господин Соколов (цитата по «Интерфаксу»).
Армия и оружие
Посольство РФ опровергло утверждения Джонсона о сопровождении 56 самолетов
ГЛАС уже сообщал о том, что Борис Джонсон посетил авиабазу НАТО в Эстонии.
Культура
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Политика
Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину
Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Оппозиционер Миланович выиграл первый тур выборов президента Хорватии
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Общество
Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.