Финансы

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 24 февраля 2020 года

Курсы валют сегодня 24.02.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 24.02.2020 по данным Центробанка составляет 64.30 руб за 1 Доллар. Вчера доллар стоил 63.74 рублей, что было больше на 0.56 руб .
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Курсы валют на сегодня, 24 февраля 2020 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20

Доллар дешевеет к большинству валют после подъема в последние дни

Финмаркет21 февраля в 02:00

Рубль незначительно ослаб после скачка

Дни.ру21 февраля в 00:17

Битва вкладов. Эпизод VIII. Смена ставок

ИА БанкИнформСервис21 февраля в 07:58
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Комментарии

Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Газета.Ru 13:12
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
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Овечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон»

RT на русском 01:53
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию

Metaratings 11:48
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Оззи Осборн представил новый альбом впервые за 10 лет

Мойка78 11:27
Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм»

Sports.ru 22 февраля в 02:30
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Авто

Американцами был выпущен гиперкар 21-го века

«Молодой» производитель американских машин Czinger Vehicles решил рассказать о первом инновационном гиперкаре Czinger 21C, который будет показан общественности на предстоящей международной выставке машин в Женеве.
Car.ru 21 февраля в 13:12
Футбол

Президент «Ювентуса»: приоритетная задача для Италии — охрана здоровья населения

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о возможном проведении матча чемпионата Италии с «Интером» без зрителей.
Чемпионат 13:45
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль

«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
Спорт-Экспресс вчера в 17:01
Общество

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, а выздоравливают порядка 2 тыс. Смертность от COVID-19 снизилась и сегодня составляет менее 3% в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, и 0,55% в других провинциях, пишет ТАСС.
Известия 02:51
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа и в Сирии

Целью стали боевики одной из палестинских группировок, говорят в Иерусалиме. Это стало ответом на ракетный обстрел с территории Газы.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Культура

Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года

В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Говорит Москва вчера в 08:34
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости 11:16
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
Футбол

Президент «Ювентуса» признал, что хотел пригласить Гвардиолу

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что действующие чемпионы Серии А задумывались над тем, чтобы однажды пригласить на пост Хосепа Гвардиолу, но завлечь его будет трудно.
Bobsoccer 13:45
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 22 февраля в 05:46
Гаджеты

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
РБК 12:56
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 21 февраля в 12:43
Армия и оружие

ВМС Украины провели учения в Азовском море

REGNUM 11:07
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Футбол

Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
Metaratings 11:01
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Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.
ToDay News Ufa вчера в 04:16
Гаджеты

Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Astera 12:54
Общество

Учёные объяснили появление красного снега в Антарктиде

News.ru 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
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