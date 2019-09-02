Финансы
СаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 2 сентября 2019 года
В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 2 сентября 2019 установленный Центробанком составляет 73.38 руб за 1 Евро. Вчера евро оценивалось 73.96 руб, что было меньше на 0.58 руб .
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Культура
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Порошенко нашел новую работу в Верховной раде
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
Известия 09:47
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
В Северной Осетии занятия в школах начнутся 4 сентября. В регионе вспоминают жертв теракта в Беслане, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Общество
Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре
В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Армия и оружие
ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США
Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Общество
ОМОН провел для российских школьников показательное задержание
В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
Lenta.ru 08:31
Политика
Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Спорт
Драчев: отношения СБР и IBU наладились
Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.
РИА Новости 09:36
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Общество
Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул
В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол
«Зенит» предлагал «Локомотиву» 45 млн евро за братьев Миранчуков
Стали известны детали переговоров питерского «Зенита» и московского «Локомотива» относительно подписания «сине-бело-голубыми» Алексея и Антона Миранчуков.
Евро-футбол.ру 06:23
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Политика
Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом
Ведомости 05:45
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Происшествия
У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав
Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый класс
Фанаты стали поздравлять семью Анфисы Чеховой с Днём знаний, желая терпения родителям и "новых полезных навыков и впечатлений" сыну.
Дни24 08:42
Политика
Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка
Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
РИА Новости 10:17
Кино
Скончался режиссёр Борис Рычков
В воскресенье ушёл из жизни светский режиссёр, сценарист документального кино Борис Рычков.
Газета Кемерова 10:33
Технологии
Binance начнет торговать фьючерсами. Пользователи протестируют платформы
Binance открыла для тестирования две фьючерсные платформы.
РБК 10:01
Здоровье
Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара
Lenta.ru вчера в 18:58