В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 2 сентября 2019 установленный Центробанком составляет 73.38 руб за 1 Евро. Вчера евро оценивалось 73.96 руб, что было меньше на 0.58 руб .

Курсы валют на сегодня, 2 сентября 2019 года

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Порошенко нашел новую работу в Верховной раде Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Происшествия В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане В Северной Осетии занятия в школах начнутся 4 сентября. В регионе вспоминают жертв теракта в Беслане, передает ОТР.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.

Общество Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Общество ОМОН провел для российских школьников показательное задержание В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.

Политика Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.

Спорт Драчев: отношения СБР и IBU наладились Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.

Авто В Сети показали обновленный Nissan Patrol В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.

Общество Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Футбол «Зенит» предлагал «Локомотиву» 45 млн евро за братьев Миранчуков Стали известны детали переговоров питерского «Зенита» и московского «Локомотива» относительно подписания «сине-бело-голубыми» Алексея и Антона Миранчуков.

Наука На Землю обрушилась мощная магнитная буря Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.

Происшествия У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.

Общество Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый класс Фанаты стали поздравлять семью Анфисы Чеховой с Днём знаний, желая терпения родителям и "новых полезных навыков и впечатлений" сыну.

Политика Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.