Финансы

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 2 сентября 2019 года

В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 2 сентября 2019 установленный Центробанком составляет 73.38 руб за 1 Евро. Вчера евро оценивалось 73.96 руб, что было меньше на 0.58 руб .
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Курсы валют на сегодня, 2 сентября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:16
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Культура

Розенбаум перенес тяжелую операцию

Газета.Ru 05:25
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика

Порошенко нашел новую работу в Верховной раде

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции страны с Евросоюзом.
Известия 09:47
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане

В Северной Осетии занятия в школах начнутся 4 сентября. В регионе вспоминают жертв теракта в Беслане, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Происшествия

Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей

Газета.Ru 06:20
Общество

Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре

В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.
Интерфакс 06:23
Армия и оружие

ВМС США потеряли все авианосцы у восточного побережья США

Восточное побережье США осталось без авианосцев.
Avia.pro 02:46
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Футбол

Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды

Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Общество

ОМОН провел для российских школьников показательное задержание

В Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление.
Lenta.ru 08:31
Политика

Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Спорт

Драчев: отношения СБР и IBU наладились

Отношения Союза биатлонистов России (СБР) с Международным союзом биатлонистов (IBU) наладились, работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая, заявил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.
РИА Новости 09:36
Авто

В Сети показали обновленный Nissan Patrol

В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Общество

Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

В поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.
Известия 08:02
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол

«Зенит» предлагал «Локомотиву» 45 млн евро за братьев Миранчуков

Стали известны детали переговоров питерского «Зенита» и московского «Локомотива» относительно подписания «сине-бело-голубыми» Алексея и Антона Миранчуков.
Евро-футбол.ру 06:23
Политика

Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Lenta.ru вчера в 21:41
Политика

Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом

Ведомости 05:45
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Происшествия

У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав

Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16
Общество

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова отправила сына Соломона в первый класс

Фанаты стали поздравлять семью Анфисы Чеховой с Днём знаний, желая терпения родителям и "новых полезных навыков и впечатлений" сыну.
Дни24 08:42
Политика

Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка

Президент РФ Владимир Путин, покидая пострадавший от наводнений Тулун, пообещал продолжить внимательно следить за ситуацией и добиться реализации всех прав потерпевших из-за стихийного бедствия.
РИА Новости 10:17
Кино

Скончался режиссёр Борис Рычков

В воскресенье ушёл из жизни светский режиссёр, сценарист документального кино Борис Рычков.
Газета Кемерова 10:33
Технологии

Binance начнет торговать фьючерсами. Пользователи протестируют платформы

Binance открыла для тестирования две фьючерсные платформы.
РБК 10:01
Здоровье

Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара

Lenta.ru вчера в 18:58
Как работают Яндекс.Новости?
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