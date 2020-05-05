Неделю назад Курс Евро на сегодня, 05.05.2020 установленный ЦБ РФ составляет 79.12 руб за 1 EUR.

Курсы валют на сегодня, 5 мая 2020 года

Здоровье Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет. 192

Футбол Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы После освобождения ФК «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым, после чего хавбек подписал соглашение на два года с «Ростовом». 1

Общество Россия приблизилась к Франции и Германии по числу случаев COVID-19 Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929, и страна вплотную приблизилась к Германии и Франции: согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Германии 167 тысяч случаев COVID-19, во Франции - 169,6 тысяч, передает "Интерфакс".

Здоровье В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса "Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. 54

Общество В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.

Политика Латвия назвала себя «донором» СССР Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс. 838

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 353

Происшествия В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. 27

Общество Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком. 139

Общество В Москве проведен миллион тестирований на коронавирус На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. 41

Общество В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. 206

Политика Юрий Шалабаев назначен первым замглавы Нижнего Новгорода Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил первым заместителем главы города Юрия Шалабаева, сообщили в пресс-службе администрации. 14

Происшествия Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Татарстане Во вторник, 5 мая мужчина скончался. Общее число умерших от коронавируса в Татарстане выросло до 4 человек. 1

Общество В Челябинской области ввели масочный режим Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе. 19

Энергетика Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году «Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немного больше», — заявил министр финансов в ответ на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть. 197