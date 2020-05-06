Финансы
Евразия DailyЭр-Рияд обещает «хранить верность» саудовского риала доллару США
Валютное управление Саудовской Аравии (SAMA) подтвердило свою приверженность традиционной политике королевства в вопросе установления обменного курса для его национальной валюты, заключающейся в привязке саудовского риала к доллару США в качестве «стратегического выбора, который поддерживает экономический рост в Саудовской Аравии на протяжении более трёх десятилетий».
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«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
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Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
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МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
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Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
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