Финансы
СаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 6 июля 2020 года
Курсы валют сегодня 6 июля 2020 ЦБ РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 06.07.2020 по данным ЦБ РФ установлен на уровне 70.50 рублей за 1 Доллар.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Китайские десантники получили новую версию РСЗО В12
Военные эксперты сразу же сравнили новую китайскую установку с РСЗО «Град-В», построенной на шасси Газ-66 более полувека тому назад для советских десантников.
Актуальные Новости 11:20
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Армия и оружие
Индия намерена сделать оборонный заказ у России на $800 млн
Власти Индии намерены в скором времени закупить у России очередную партию вооружений на сумму около $800 млн из-за резкого обострения отношений с КНР, пишет Defense News со ссылкой на источник в минобороны республики.
Газета.Ru 18:34
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Экономика
Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл
Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Коммерсантъ 18:06
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Космос
NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса
Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть.
Новые Известия 06:36
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Общество
США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
По сообщению ведомства, временные правила приняты из-за пандемии коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.
РИА Новости 17:29
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек
Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.
РБК 16:51
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Здоровье
Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Известия 19:32
Здоровье
В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер
6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
Похвистнево-Информ 15:16
Здоровье
Первое детское паллиативное отделение открыли в Дагестане
Сегодня премьер-министр РД Артём Здунов принял участие в открытии детского паллиативного отделения в Детской ГКБ в Махачкале.
Нур 06:10
Политика
Великобритания ввела санкции против Бастрыкина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского».
Известия 19:27