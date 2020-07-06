Курсы валют сегодня 6 июля 2020 ЦБ РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 06.07.2020 по данным ЦБ РФ установлен на уровне 70.50 рублей за 1 Доллар.

Курсы валют на сегодня, 6 июля 2020 года

Армия и оружие Китайские десантники получили новую версию РСЗО В12 Военные эксперты сразу же сравнили новую китайскую установку с РСЗО «Град-В», построенной на шасси Газ-66 более полувека тому назад для советских десантников. 1

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 1

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 310

Армия и оружие Индия намерена сделать оборонный заказ у России на $800 млн Власти Индии намерены в скором времени закупить у России очередную партию вооружений на сумму около $800 млн из-за резкого обострения отношений с КНР, пишет Defense News со ссылкой на источник в минобороны республики. 1

Общество Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

Экономика «Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю» "Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии. 28

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 19

Экономика Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Общество В России могут смягчить правила продажи алкоголя "Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве. 77

Космос NASA займется выпуском туалетной воды с ароматом открытого космоса Космос - пространство безвоздушное и большей частью очень холодное, с температурами, близкими к абсолютному нолю (-273), поэтому, казалось бы, он ничем не может пахнуть. 18

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,6K

Общество США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение По сообщению ведомства, временные правила приняты из-за пандемии коронавируса и распространяются на осенний семестр только для указанной категории студентов, у которых есть визы категорий F-1 и M-1.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 799

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. 6,9K

Общество В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.

Здоровье Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России Активность чумных очагов в Азии возрастает в силу объективных причин, однако для России они не представляют опасности, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. 1

Здоровье В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер 6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти. 37

Здоровье Первое детское паллиативное отделение открыли в Дагестане Сегодня премьер-министр РД Артём Здунов принял участие в открытии детского паллиативного отделения в Детской ГКБ в Махачкале. 1