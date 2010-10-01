Финансы

КП - БеларусьКП - БеларусьКурсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 15 июня. Доллар вырос на 0,0096 и теперь стоит 2,3877 белорусского рубля. Евро подешевел на 0,0036 и теперь стоит 2,6854 белорусского рубля.
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