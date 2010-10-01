На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 15 июня. Доллар вырос на 0,0096 и теперь стоит 2,3877 белорусского рубля. Евро подешевел на 0,0036 и теперь стоит 2,6854 белорусского рубля.

Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели

Футбол Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву отложен на 6 июля Мосгорсуд отложил судебное заседание по уголовному делу Кокорина и Мамаева на 6 июля в связи с неявкой адвоката, а также заявленными ходатайствами стороны защиты об отложении судебного заседания для возможности участия в нем футболистов.

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Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба Сотрудники спецслужб во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году. 2

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Армия и оружие Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей Как сообщили в российском Минобороны, для сопровождения российских ракетоносцев тогда также вылетели истребители F-22 ВВС США.Тогда в ведомстве отметили, что американские самолеты в мае пять раз приближались к границам России. 8

Политика США передадут Украине оборудование на более чем $60 млн "Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - рассказали в посольстве. 1

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Происшествия Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым «Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра. 5,1K

Здоровье Пандемия обнажила многие проблемы здравоохранения, заявил генпрокурор Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы здравоохранения РФ: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Гаджеты Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России В Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC емкость аккумулятора составляет 125 мАч против 135 мАч в Mi Smart Band 4. В остальном устройства идентичные. 6

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Политика США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек 5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США. 58