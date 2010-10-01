Финансы
КП - БеларусьКурсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 15 июня. Доллар вырос на 0,0096 и теперь стоит 2,3877 белорусского рубля. Евро подешевел на 0,0036 и теперь стоит 2,6854 белорусского рубля.
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Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Профиль вчера в 13:16
Футбол
Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву отложен на 6 июля
Мосгорсуд отложил судебное заседание по уголовному делу Кокорина и Мамаева на 6 июля в связи с неявкой адвоката, а также заявленными ходатайствами стороны защиты об отложении судебного заседания для возможности участия в нем футболистов.
Российская газета 03:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Футбол
Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида перейдет в чемпионате России.
Нева Спорт вчера в 16:03
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба
Сотрудники спецслужб во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.
РБК 06:03
Здоровье
В России стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19
В России, в среду, 17 июня, начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Газета.Ru 04:04
Религия
В РПЦ подтвердили смену власти в монастыре, где засел отец Сергий
Екатеринбург, 17 июня 2020, 09:36 — REGNUM В Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область) действительно ушла настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) из-за ситуации с схиигуменом Сергием (Романовым).
REGNUM 02:36
Общество
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей
Как сообщили в российском Минобороны, для сопровождения российских ракетоносцев тогда также вылетели истребители F-22 ВВС США.Тогда в ведомстве отметили, что американские самолеты в мае пять раз приближались к границам России.
РБК 05:46
Политика
США передадут Украине оборудование на более чем $60 млн
"Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - рассказали в посольстве.
Газета.Ru 04:09
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Происшествия
Число погибших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до четырех
РИА Новости вчера в 08:42
Происшествия
Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра.
RuNews24.ru 15 июня в 18:30
Здоровье
Пандемия обнажила многие проблемы здравоохранения, заявил генпрокурор
Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы здравоохранения РФ: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:27
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
В Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC емкость аккумулятора составляет 125 мАч против 135 мАч в Mi Smart Band 4. В остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 13:40
Армия и оружие
ВС Турции начали новую операцию против курдов в Ираке
Вооруженные силы Турции начали новую операцию "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия
В Севастополе пляжный навес рухнул на отдыхающих
Следственный комитет начал проверку после обрушения навеса на пляже парка Победы в Севастополе, в результате которого пострадала женщина.
Российская газета 05:51
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 15 июня в 11:05
Происшествия
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 15 июня в 16:46
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48