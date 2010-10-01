На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 20 июля. Доллар подешевел на 0,0004 и теперь стоит 2,399 белорусского рубля. Евро подрос на 0,015 и теперь стоит 2,7469 белорусского рубля.

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

Авто Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen В ходе сервисной кампании официальные ДЦ брендов Volkswagen и Skoda предложат собственникам автомобилей, попадающих под отзыв, провести бесплатную проверку даты и времени изготовления шланга топливной магистрали, а в случае необходимости - установку новой детали. 14

Общество Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей. 359

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 12

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 2,9K

Политика Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей 20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. 298

Футбол Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды Главный тренер "Химок" Сергей Юран эмоционально высказался о ситуации вокруг команды, передает Sport24.

Гаджеты Microsoft ограничит Windows 10X на момент запуска Как сообщало ранее Delovoe.tv, Microsoft признала проблему с интернет-подключением в Windows 10.

Спорт Blasphemous через пару недель бесплатно и масштабно расширят Blasphemous: Stir of Dawn выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС уже 4 августа.

Авто Компания Toyota презентовала обновленный логотип В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания. 11

Происшествия ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения. 25

Технологии Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры Для безопасности специалисты рекомендуют проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку, отключить удаленный вход и установить сложный пароль. 5