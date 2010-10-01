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КП - БеларусьКП - БеларусьКурсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 20 июля. Доллар подешевел на 0,0004 и теперь стоит 2,399 белорусского рубля. Евро подрос на 0,015 и теперь стоит 2,7469 белорусского рубля.
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