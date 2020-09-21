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Курсы валют в Беларуси на 21 сентября: доллар и евро на торгах подорожали

В понедельник, 21 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.В источнике

Задержан 121 человек. В США прошла операция против торговцев опиоидами

Вашингтон, 22 сентября 2020, 21:48 — REGNUM В США завершилась крупная операция против теневых интернет-торговцев опиоидами в даркнете, сообщается в заявлении, опубликованном 22 сентября на сайте министерства юстиции США.
REGNUM14:48

Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новости16:08

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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