На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 22 июня. Доллар подешевел на 0,0009 и теперь стоит 2,3748 белорусского рубля. Евро снизился на 0,004 и теперь стоит 2,6615 белорусского рубля.

Курсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели

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