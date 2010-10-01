Финансы
КП - БеларусьКурсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 22 июня. Доллар подешевел на 0,0009 и теперь стоит 2,3748 белорусского рубля. Евро снизился на 0,004 и теперь стоит 2,6615 белорусского рубля.
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Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
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В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
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Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.
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Президент Хорватии не приедет в Москву на парад Победы
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Москва не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня, но украинский лидер заявил, что даже если бы Россия прислала ему приглашение - он бы не поехал.
Газета.Ru 15:58
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Порошенко прокомментировал новые «записи с Байденом»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал обнародованные записи, на которых якобы записаны его разговоры с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, попыткой подорвать стратегическое партнерство Киева и Вашингтона.
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Коммерсантъ 07:47
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Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
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Темпы роста заболевших коронавирусом озвучили в тульском правительстве
По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Ломовцева, заболеваемость ОРВИ и легкими формами коронавируса идет на спад.
Московский Комсомолец Тула 14:19
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В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
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Газета.Ru 09:32
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Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала домашний показ мод
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала на дому показ мод.
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«Ротор» подписал контракт с украинским защитником Кожемякиным
«Ротор» подписал контракт с украинским защитником Олегом Кожемякиным.
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Схиигумен Сергий рассказал о своих связях с патриархом Алексием II
«При посещении Ганиной Ямы святейший Патриарх Алексий II сказал мне в присутствии многих: „Монах, священник“», — сказал Сергий.
ИА Красная Весна 14:18
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В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом
Накануне сообщалось о смерти 20 пациентов с новой инфекцией в столице.
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Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
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Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
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Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС
Janisko рассказал, что на создание Чернобыльской зоны у него ушло около двух лет.
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Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ 11:51
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В Чили найдено самое большое яйцо эпохи динозавров
Палеонтологи из Университета Чили обнаружили на острове Сеймур к северо-востоку от Антарктического полуострова Антарктиды самое большое яйцо доисторических морских пресмыкающихся.
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Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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