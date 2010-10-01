Финансы

КП - БеларусьКП - БеларусьКурсы валют в Беларуси на 22 июня: доллар и евро подешевели

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 22 июня. Доллар подешевел на 0,0009 и теперь стоит 2,3748 белорусского рубля. Евро снизился на 0,004 и теперь стоит 2,6615 белорусского рубля.
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