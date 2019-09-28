Политика

ИА REXИА REXКурт Волкер со скандалом уходит в отставку

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку

Эхо Москвы06:00

Курт Волкер подал в отставку

Газета.Ru02:53

CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

РБКвчера в 19:27

Главные новости к утру 28 сентября

Коммерсантъ00:00

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

ТАССвчера в 19:54

Что случилось этой ночью: суббота, 28 сентября

Интерфакс01:30

CNN: Курт Волкер подал в отставку

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон

Курт Волкер – первая жертва «украинского дела»

Вести.UZ03:34
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
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Курт Волкер
Американский дипломат
Американский карьерный дипломат. Постоянный представитель США в НАТО. С 2011 года занимает пост директора Института Маккейна в Аризоне. С 7 июля 2017 года - специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
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