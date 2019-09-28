Политика
ИА REXКурт Волкер со скандалом уходит в отставку
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Оказалось, что вследствие хронического стресса в мозге мышей больше всего изменялась экспрессия генов, связанных с работой митохондрий, а именно — процессом синтеза АТФ, и с регуляцией синтеза белка.
N+1 вчера в 06:47
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Футбол
Зидан: «Поражение от „Атлетико“ со счётом 3:7 уже не имеет значения»
Евро-футбол.ру 05:37
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве
Спартак выиграл у Оренбурга (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.
Советский спорт 07:01
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток вчера в 11:17
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Палата представителей США потребовала у Помпео документы по Украине
Три комитета Палаты представителей США в рамках процедуры об импичменте Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине.
РЕН ТВ вчера в 16:42
Волейбол
Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира
Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Культура
Борис Смолкин: Сериал «Моя прекрасная няня» сделал меня знаменитым
Ровно 15 лет назад на экраны страны вышел сериал «Моя прекрасная няня».
Planet Today вчера в 12:52
Армия и оружие
Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.
IslamNews вчера в 18:17
Здоровье
Использование стиральной машины может угрожать здоровью
Во время использования эконом режима стиральная машина не уничтожает опасные для человека бактерии, выяснили ученые.
ФедералПресс 07:08
Гаджеты
В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY вчера в 15:07
Общество
Партию белух из «китовой тюрьмы» отправили на судне к месту выпуска
Партию из 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в субботу отправили на судне к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
РИА Новости 04:43
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Футбол
«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА
RT на русском 04:59
Общество
Правительство запретило курение на балконах
В соответствии с новыми правилами противопожарного режима, изменение которых инициировало МЧС, разведение открытого огня на балконах и лоджиях квартир, а так же в комнатах гостиниц и общежитий, теперь запрещено.
Go64.ru 26 сентября в 07:09
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Авто
Стартовало производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья
Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире телеканала «360», до конца следующего года в регионе должно появиться около 660 новых автобусов производства ЛиАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 07:35
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Космос
Открытие NASA: Венера могла бы стать курортом не хуже Таиланда
Комсомольская правда 25 сентября в 12:00
Теннис
Мария Шарапова встретилась с Маратом Сафиным в Италии
Российская теннисистка Мария Шарапова и экс-первая ракетка мира Марат Сафин встретились в Италии.
GoTennis.ru 01:53
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39