Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.

Курт Волкер со скандалом уходит в отставку

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