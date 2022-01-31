Будьте в Плюсе

Куряне получат увеличенный на 8,4% материнский капитал

Маткапитал выплачивают семьям с детьми по нацпроекту «Демография».
Городские известия (г. Курск)
Как сообщает комитет соцобеспечения Курской области, размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 524,5 тысяч рублей.
Курск сегодня
Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.
ВЕСТИ: Приморье
Специально за ним обращаться не нужно: уведомление о выдаче сертификата приходит в личный кабинет на портале Госуслуг, уточняют в комитете.
Городские известия (г. Курск)

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Куряне получат увеличенный на 8,4% материнский капитал
Курск сегодня14:15
Увеличен размер материнского капитала
Иглинские вести22:50
Материнский капитал проиндексируют на 8,4%
Вечерний Орелвчера в 06:12
Индексация материнского капитала
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