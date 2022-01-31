Курск сегодняКуряне получат увеличенный на 8,4% материнский капиталМаткапитал выплачивают семьям с детьми по нацпроекту «Демография».Городские известия (г. Курск)Как сообщает комитет соцобеспечения Курской области, размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 524,5 тысяч рублей.Курск сегодняТакже будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.ВЕСТИ: ПриморьеСпециально за ним обращаться не нужно: уведомление о выдаче сертификата приходит в личный кабинет на портале Госуслуг, уточняют в комитете.Городские известия (г. Курск)Читать далееСвернутьПодробнее о событииКуряне получат увеличенный на 8,4% материнский капиталКурск сегодня14:15Увеличен размер материнского капиталаИглинские вести22:50Материнский капитал проиндексируют на 8,4%Вечерний Орелвчера в 06:12Индексация материнского капиталаПриазовские степивчера в 08:10Показать ещёОценитьПоделиться